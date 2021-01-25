درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25-1-2021 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات.
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20
شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 20
طنطا الصغرى 09 والعظمى 20
دمنهور الصغرى 10 والعظمى 19
الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
بلطيم الصغرى 10 والعظمى 19
مطروح الصغرى 09 والعظمى 19
السلوم الصغرى 07 والعظمى 20
بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20
دمياط الصغرى 10 والعظمى 19