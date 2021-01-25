البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 25-1-2021

الطماطم 3 جنيهات

البصل 5 جنيهات

البطاطس 4 جنيهات

الكوسة 5 جنيهات

الباذنجان 4 جنيهات

البسلة 5 جنيهات

الثوم 50 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيه

الجوافة 7.5 جنيه

الفرولة 12 جنيها

الرمان 8 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



