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البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:20 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 25-1- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 3 جنيهات
البصل 5 جنيهات
البطاطس 4 جنيهات
الفاصوليا 5 جنيهات

الكوسة 5  جنيهات
الباذنجان 4 جنيهات
البسلة 5 جنيهات
الثوم 50 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 4.5 جنيه
الجوافة 7.5 جنيه
الفرولة 12 جنيها
الرمان  8 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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