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عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر.. داليا ايمن: وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:07 ص
الإعلامية داليا
الإعلامية داليا ايمن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن وزير الداخلية السيد اللواء  محمود توفيق  قام برفقة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشرطة بالتوجه إلى القصر الجمهورى بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأضافت  خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن كل ذلك كان  فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة ، حيث قاموا بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى للذكرى 69 لعيد الشرطة .

وأكدوا أن رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره.. عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والاستقرار والازدهار.
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