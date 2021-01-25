عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر.. داليا ايمن: وزير الداخلية يسجل كلمة شكر للرئيس السيسي

قالت الإعلامية داليا ايمن ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إن وزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق قام برفقة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشرطة بالتوجه إلى القصر الجمهورى بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .





وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن كل ذلك كان فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة ، حيث قاموا بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى للذكرى 69 لعيد الشرطة .



