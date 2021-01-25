الشباب والرياضة: تهنئة الرئيس السيسي لمنتخب اليد لها أثر كبير ومردود قوي.. فيديو

هنأ الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، المنتخب الوطني لكرة اليد لصعوده إلى دور ربع النهائي لبطولة العالم، ووصف ما يقدمه المنتخب بأنه ملحمة وطنية خاضها أبناء المنتخب الوطني لكرة اليد، وان المباراة كانت صعبة امام المنتخب السلوفيني.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المنتخب الوطني استطاع قلب النتائج بعد الشوط الاول من المباراة، وكان يحقق المنتخب السلوفيني فارقا كبيرا علينا، ولكن استطاع المنتخب ان يصعد بنتيجة المنتخب السلوفيني وينهي المباراة بالتعادل.





وتابع أن ما حققه المنتخب نجاح عظيم، وان هناك نجاحا مشهودا ايضا على مستوى التنظيم، والاداء الفني لمنتخب مصر، لافتا الي ان تهنئة الرئيس السيسي للمنتخب لها اثر كبير ومردود قوي، معقبا: "الرئيس السيسي بيقول للمنتخب ابنائي، وده لان الرئيس بيدعم كل ابنائه الرياضيين".





وتوجه بالشكر للرئيس السيسي على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين المصريين، الي جانب ان حضور الرئيس الافتتاح كان له اثر كبير، وأمس كان رئيس الحكومة متواجدا في المباراة ليدعم بشكل مختلف، بالاضافة الي ان وزير الشباب والرياضة حريص على حضور كل المباريات لايمانه بأهمية وجوده.