فرح سعيد: العفو عن عدد من السجناء بعد تشكيل لجان مختصة لفحص المستحقين

قالت الاعلامية فرح سعيد ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إنه بمناسبة ذكرى عيد الشرطة و 25 يناير ، تم العفو عن عدد من السجناء والخروج على دفعات فى إطار عفو رئاسى .





وأضافت الإعلامية فرح سعيد ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه تم ذلك بعد تشكيل لجان مختصة لفحص مستحقي العفو .





وأشارت الاعلامية فرح سعيد ، إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت خبرا عن مواصلة المرحلة الـ16 من مبادرة " كلنا واحد " ، لتوفير السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية فى كل انحاء الجمهورية .



