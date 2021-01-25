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فرح سعيد: العفو عن عدد من السجناء بعد تشكيل لجان مختصة لفحص المستحقين

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:55 ص
الاعلامية فرح سعيد
الاعلامية فرح سعيد
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ريهام فيكتور
قالت الاعلامية فرح سعيد ، مقدمة برنامج صباح البلد ، إنه بمناسبة ذكرى عيد الشرطة  و 25 يناير ، تم العفو عن عدد من السجناء والخروج على دفعات فى إطار عفو رئاسى .

وأضافت  الإعلامية فرح سعيد ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه تم ذلك بعد تشكيل لجان مختصة لفحص مستحقي العفو .

وأشارت الاعلامية فرح سعيد ، إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت خبرا عن مواصلة المرحلة الـ16 من مبادرة " كلنا واحد " ، لتوفير السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية فى كل انحاء الجمهورية .

وأكدت الاعلامية فرح سعيد ، أن كل ذلك تزامنا مع احتفالية مصر بعيد الشرطة التاسع والستين ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .
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