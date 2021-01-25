مصر تسجل 57 حالة وفاة و674 إصابة جديدة بكورونا وقصف متبادل بين السودان وإثيوبيا على الحدود.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

-الصحف الكويتية:

وزيرة الصحة المصرية تطلق حملة التلقيح ضد كورونا

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

الهند تعلن عن وقوع "اشتباك حدودي" مع الصين









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 57 حالة وفاة و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497.





وذكرت "الجريدة" أن وزيرة الصحة هالة زايد، أعلنت من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية، بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، قائلة: "أعلن تدشين الحملة القومية للتلقيح ضد كوفيد-19"، وعددت الفئات المتلقية للجرعات بدءا بالأطقم الطبية المواجهة للوباء ثم الأطقم الطبية العادية، يليهما كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، وصولا إلى المواطنين العاديين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية في الإمارات، حيث قال إنه تم اعتماد "تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".





وذكرت "القبس" أن ومجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.





وقال ولي العهد إن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.





وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش السوداني هاجم مواقع داخل إثيوبيا ردا على قصف القوات الإثيوبية منطقة في السودان، لافتة إلى أن قوة استطلاع سودانية قادمة من جبال أبو طيور داخل السودان على الشريط الحدودي بين البلدين تعرضت لعمليات قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الجيش الأثيوبي المتمركزة في منطقة عبد الرافع داخل إثيوبيا.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الحدود المشتركة مع الصين شهدت اشتباكا بين جيشي البلدين الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الهند تصدت لمحاولة من قبل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك.





وذكرت "القبس" أن قصر الإليزيه، أعلن، وجود "تقارب كبير في وجهات النظر" بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن القضايا الدولية الرئيسة، خاصة مكافحة وباء كوفيد-19 "في إطار منظمة الصحة العالمية" والمناخ.



