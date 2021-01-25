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شريف عارف يكشف تفاصيل مهمة عن معركة الإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:05 ص
معركة الإسماعيلية
معركة الإسماعيلية
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البهي عمرو
خصص برنامج 8 الصبح المذاع على دي إم سي، فقرة خاصة للحديث عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية، وعيد الشرطة، التى تحتفل به مصر اليوم.

قال الكاتب الصحفى شريف عارف، إن يوم الجمعة 25 يناير من عام 1952، كان يومًا له مميزات كثيرًا، ولكن لم يكن متفصل فـ قبل هذا اليوم معركة استمرت لـ 100 يوم، وهى معركة القنال و التى سميت بـ معركة الـ 100 يوم، والتى كانت فى 1951.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أن معركة الـ القنال جاءت بعد إلغاء معاهد 1936، فى أكتوبر عام 51.

ولفت إلى أن الإلغاء جاء من حكومة الوفد بقيادة مصطفى النحاس باشا، ووزير الداخلية فى هذا التوقيت فؤاد باشا سراج الدين.

وأشار إلى أن وزير الداخلية كان يلعب دورا مهما، وكان يظهر أمام الدولة البريطانية أنه مسئول، وفى نفس الوقت كان يدعم عمليات المقاومة فى الإسماعيلية.

وأوضح أن معركة الإسماعيلية كانت غير متكافئة فالمصريون كانوا يواجهون الدبابات بـ الأسلحة العادية مثل الطبنجة و البندقية.

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