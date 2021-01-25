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توك شو

شاهد.. تدريبات الاسترتشات الرياضية لإنقاص الوزن

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:48 ص
تدريبات الاسترتشات
تدريبات الاسترتشات الرياضية لانقاص الوزن
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ريهام فيكتور
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الاثنين ، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدمت خلال فقرة اليوم بعض تدريبات الاسترتشات التي يمكن القيام بها بعد العمل اليومي.

كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميا في الساعة الثامنة صباحًا.
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