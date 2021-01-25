نشرة أخبار المنوعات.. نجاح أول عملية زرع كتف وذراع في العالم .. واكتشاف خطير يفسر تطور الأمراض الجلدية والسبب فيها

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المتنوعة المهمة في مختلف البقاع، حرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.







لم يتوقف العلم عن التطور من أجل تعويض أصحاب الأطراف المبتورة عن معاناتهم، فبعد 20 عامًا من العذاب إثر حادث أليم، أجرى رجل أيسلندي أول عملية زرع ذراعين وكتفين في العالم.





عقب إبلاغ عائلتها بخبر وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عادت مسنة إسبانية في الـ85 من عمرها إلى دار رعاية المسنين الذي اعتادت الإقامة به في حالة جيدة .





اكتشف علماء الحفريات بقايا ديناصور عاش قبل 98 مليون عامًا في الأرجنتين، فيما يعتقدون أنه أكبر ديناصور قد تم العثور عليه على الإطلاق.





تمكن رجل من البقاء على قيد الحياة لمدة 18 يومًا وسط الأدغال الأسترالية الصعبة، حيث عاش على تناول الفطر البري وشرب مياه السدود، حيث كانت الشرطة قد فقدت أملها في العثور عليه.



