الصحف السعودية اليوم.. أمر ملكي بضم الإسكان إلى البلديات.. مصر تسجل 674 إصابة بكورونا.. بايدن يمنع دخول غير الأمريكيين من 30 دولة.. وإسرائيل تحظر الرحلات الجوية الدولية لاحتواء كوفيد 19

- مصر تسجل 57 حالة وفاة جديدة بكورونا و674 إصابة

-أستراليا تعتمد استخدام لقاح فايزر.. وتؤكد: "استوفى معايير صارمة"

-المعارضة التركية تطلق حملة لاقتلاع "نظام الوصاية"

-الخارجية البريطانية: نقف مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها

-هروب دبلوماسي كوري شمالي كبير إلى كوريا الجنوبية

-وزير الخارجية التونسي: أُصبت بـ"كورونا رغم جميع الاحتياطات





أبرزت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





فمحليا، سلطت صحيفة "سبق" الضوء على الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تضمنت أبرزها ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، وتعديل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".





كما كان من أبرزها تعيين ماجد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، إعفاء الدكتور فهد بن عبدالله المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه، وإعفاء الدكتور أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين الدكتور فهد المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور أحمد الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وترقية اللواء سليمان اليحيى المدير العام للجوازات إلى رتبة فريق.





ومن صحيفة "عكاظ"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366371 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357939 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6352 حالة وفاة.





وأبرزت صحيفة "الوئام"، ما أعربته وزارة الخارجية البريطانية، عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف الرياض.





وقالت إن محاولة الهجوم على الرياض أمس مقلقة للغاية.





عربيًا، قالت صحيفة "سبق"، إن مصر سجلت 674 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 57 حالة جديدة.





أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فنقلت عن وزارة الخارجية التونسية قولها، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزير الخارجية عثمان الجرندي، بفيروس كورونا.





وقال الجراندي على حسابه بموقع "تويتر": "أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".





عالميًا، قالت صحيفة "سبق"، إن مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، أكد أنه تم اعتماد لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا للاستخدام في أستراليا؛ حيث من المقرر أن يتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح أواخر الشهر المقبل.





ووافقت إدارة السلع العلاجية في أستراليا مؤقتًا على اللقاح، بعد أن استوفى معايير صارمة حول السلامة والجودة والفعالية.





وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه تمت الموافقة على إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر. وستكون هناك حاجة لجرعتين، يفصل بينهما 21 يومًا على الأقل.





ومن الصحيفة ذاتها، من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أمرًا، يحظر دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة إلى بلاده؛ وذلك لكبح انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.





أما صحيفة "عكاظ" فقالت إن المعارضة التركية تواصل حملتها ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إذ قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض مدحت سانجار، إن حزبه سيطلق في الثامن من فبراير القادم حملة تستهدف ما أسماه "نظام الوصاية".





وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية للحزب: "نظام الوصاية بدأ في 2016، فمنذ انقلاب 15 يوليو أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وبدأت مرحلة جديدة مع هذا القرار في البلاد".





فيمال قالت صحيفة "الوئام" إن دبلوماسيا كوريا شماليا كبيرا، كان يشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة بلاده لدى الكويت، هرب إلى كوريا الجنوبية مع عائلته، حسب ما أفادت تقارير اليوم الإثنين.





ووصل ريو هيون-وو إلى كوريا الجنوبيّة في سبتمبر 2019 وطلب اللجوء، حسب صحيفة “ماييل بيزنس”، لكن وصوله إلى الجنوب، بقي سرًا حتّى الآن.





وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن إسرائيل قررت حظر الرحلات الجوية للركاب، سواء القادمة أو المغادرة، لمدة أسبوع اعتبارا من مساء غد (الاثنين) بهدف وقف انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.





وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع لمجلس الوزراء "بخلاف الحالات الاستثنائية النادرة... نحن بصدد إغلاق مجالنا الجوي بإحكام لمنع دخول السلالات الجديدة للفيروس، وأيضًا لضمان المضي قدمًا بسرعة في حملتنا للتطعيم"