في دار للرعاية .. شاهد ممرضة تقص شعر إحدى المسنات لتعاقبها

معاملة كبار السن تستوجب أسلوبا رحيما، فإنهم أفنوا حياتهم و ما تبقى من أيام يقضوها يريدون خلالها المعاملة الحسنة و الطعام الساخن و الكلمة الطيبة، فيستوجب علينا معاملتهم بلطف و تخفيف اوجاعهم.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة عجوز بالغة من العمر 80 عاما، فاقدة للذاكرة ،تعيش في دار للرعاية، قام أحد أبنائها بإيداعها هناك، و فوجئ المسئولون بالدار بعلامات للكدمات و شعرها المبعثر في الغرفة .









قام مسئولو الدار بإسترجاع شريط كاميرات المراقبة في الغرفة، فوجدوا إحدى الممرضات العاملات في الدار قامت بالتعدي بالضرب و الصفع لتلك السيدة أثناء إعطائها الطعام بسبب رفضها الأكل في البداية .





قامت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، التي تدعى جيني دادي، بضرب السيدة العجوز أثناء تقديمها للطعام في غرفتها، فحينما رفضت السيدة قامت جيني بإطعامها بالإجبار و قصت شعرها و لكمتها حتى تهدأ.









قامت الدار بإبلاغ الشرطة و القت الشرطة القبض على جيني، بعدما ظهرت نتيجة التقرير الطبي و اصيبت السيدة بأزمة قلبية .



