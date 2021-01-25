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منوعات

في دار للرعاية .. شاهد ممرضة تقص شعر إحدى المسنات لتعاقبها

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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مريم صليب
 معاملة كبار السن تستوجب أسلوبا رحيما، فإنهم أفنوا حياتهم و ما تبقى من أيام يقضوها يريدون خلالها المعاملة الحسنة و الطعام الساخن و الكلمة الطيبة، فيستوجب علينا معاملتهم بلطف و تخفيف اوجاعهم. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة عجوز بالغة من العمر 80 عاما، فاقدة للذاكرة ،تعيش في دار للرعاية، قام أحد أبنائها بإيداعها هناك، و فوجئ المسئولون بالدار بعلامات للكدمات و شعرها المبعثر في الغرفة . 


قام مسئولو الدار بإسترجاع شريط كاميرات المراقبة في الغرفة، فوجدوا إحدى الممرضات العاملات في الدار قامت بالتعدي بالضرب و الصفع لتلك السيدة أثناء إعطائها الطعام بسبب رفضها الأكل في البداية . 

قامت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، التي تدعى جيني دادي، بضرب السيدة العجوز أثناء تقديمها للطعام في غرفتها، فحينما رفضت السيدة قامت جيني بإطعامها بالإجبار و قصت شعرها و لكمتها حتى تهدأ. 


قامت الدار بإبلاغ الشرطة و القت الشرطة القبض على جيني، بعدما ظهرت نتيجة التقرير الطبي و اصيبت السيدة بأزمة قلبية .

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