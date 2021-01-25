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سابلي كنز من الفخر.. رسالة مؤثرة لـ والدة الشهيد البطل ضياء فتحي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:22 ص
نجات السيد، والدة
نجات السيد، والدة الشهيد النقيب البطل ضياء فتحي
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فرح علاء الخولي
قالت نجاة السيد، والدة الشهيد النقيب البطل ضياء فتحي، إن كل ضابط يتمنى الشهادة من قلبه لحبه وانتمائه لهذا الوطن، لافتة الي ان ابنها كان "كل ما يفك قنبلة يتمنى معاها الشهادة".

وتابعت والدة الشهيد ضياء فتحي، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه في تاريخ 6 يناير 2015، كان هناك الكثير من اسر الشهداء في مثل ذلك اليوم، وكانت حريصة على ان تسمع قصص كل الشهداء من ذويهم واقاربهم، وكان في كل مرة يردد "يارب انال الشهادة"، وكانت تسأله دائما "ليه كده؟"، كان يرد عليها: "هو انا اطول ابقى شهيد".

واوضحت انه "مافتش كام يوم على هذا الحوار بينهم"، وبعدها قام بمحاولة فك قنبلة كانت بجانب قسم الطلبية بفيصل، ففضل انه لا يفكك القنبلة بمدفع المياه، ولكن مسكها بيده وانفجرت فيه وبذلك تصدى لأكبر عدد من الشظايا في جسمه، وقلل من حدة الموجه الانفجارية للقنبلة لان جسمه كان بمثابة ردع لها.

واشارت الي ان هذا العمل الذي قام به جعل الكثيرين ينظرون له نظرة البطل، معقبة: "انا فرحانة بيه، وسابلي كنز من الفخر"، لافتة الي ان تربيتها له لم تضع هباء، وانه خير قدوة لغيره من الشباب والضباط.

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