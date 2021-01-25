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فن

في عيد ميلاده.. سر استبعاد يوسف شاهين لـ محسنة توفيق من "اليوم السادس"

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الإثنين 25 يناير ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، حيث ولد في١٩٢٦ في الإسكندرية لأب لبناني كاثوليكي في زحلة وأم من أصول يونانية ودرس في كلية فيكتوريا وحصل على الثانوية.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا المسرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في ١٩٥٠

عرفت الفنانة محسنة توفيق بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هى: اسكندرية ليه، وداعا بونابرت، وفيلم العصفور التى قامت بتجسيد دور بهية من خلاله في واحد من أهم أدوارها.

وكان من المقرر أن تلعب محسنة توفيق الدور الذى جسدته الفنانة داليدا فى فيلم اليوم السادس، حيث اتصل بها المخرج الراحل يوسف شاهين بها للحصول على موافقتها على أداء الدور، إلا أنها طلبت منه أن ينتظرها حتى تنتهى من تصوير أحد الاعمال خارج مصر، لتكتشف عقب عودتها بتعاقده مع الفنانة داليدا .

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