بعد غيابه لمدة عامين .. سيدة تكتشف مفاجأة سارة عن كلبها الأليف

أجبرت سيدة على التخلي عن كلبها منذ عامين لتكشف بالصدفة البحتة مفاجأة سارة عن الحيوان الأليف حيث شوهد الكلب الذي دعته باسم بـ « وودي» مع أم لثلاثة أطفال من خلال جروب على موقع «فيسبوك».





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية شاركت الأم صور الكلب وهو جالس على مجموعة من أثاث منزلها عبر جروب تتابعه مالكته السابقة ممن خفف من شعور الذنب لديها لتركه ودعاها للتواصل مع مالكته الجديدة التي تبنته للاطمئنان عليه.





أرسلت المالكة السابقة للكلب، كارلي داونز، رسالة غير متوقعة إلى مالكته الجديدة، كيلي ماكنزي للتأكد من أن هذا الكلب هو كلبها السابق، وبالفعل أكدت لها أنه نفس الكلب ويعيش معها وزجها وثلاثة أبناء إضافة إلى كلبين آخرين في مدينة ستافورد بولاية كانساس الأمريكية.





فرحت السيدة للغاية بالاطمئنان على كلبها السابق التي راعته من خلال إحدى جميعات الرفق بالحيونات الأليفية في مدينتها ستافورد عندما كان عمره 18 شهرًا في يناير 2019، حيث أصبح الآن وسط عائلة تحبه وتعتني به جيدًا .



