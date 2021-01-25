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فن

"بحبك ياصاصا".. هشام ماجد يهنئ صلاح عبد الله على طريقته

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:34 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وكتب ماجد معلقًا من خلال الصورة :"الناس كلها يتعملها ستوري تتشال تاني يوم و أنت يتعملك بوست لوحدك ميتشلش أبدًا... كل سنة و أنت طيب يا أجدع من قابلت فالشغلانة دي.. بحبك يا صاصا".  


ويشارك هشام ماجد في مسلسل اللعبة 2 وهو من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.  

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري. 

الجزء الأول من "اللعبة" عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه. 
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