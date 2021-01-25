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محافظات

خير بالتقسيط| الأورمان تطلق مبادرة لتسقيف المنازل بالقرى..تفاصيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه لتسقيف أكبر عدد من المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا ، دشنت جمعية الأورمان بالشرقية مبادرة "خير بالتقسيط" بغرض ان جميع المواطنين يستطيعوا المشاركة فى تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأولى بالرعاية و لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة ادميه .

 

وأضاف "شعبان" أن مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية نجح فى اعادة اعمار وتعريش (1210) منازل فى قرى ومراكز محافظة الشرقية. 

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وأوضح مدير عام جمعية الأورمان أنه يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الابواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، أو بسهم تركيب الأبواب والشبابيك بـ 250 جنيها، و بسهم تسقيف البيوت بـ 500 جنيه.

 

وأشار "شعبان" الي ان الجمعية بدأت فى اعادة اعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الشرقية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة .

 

 وأختتم شعبان أن مبادرة «خير بالتقسيط» هي مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

 

يذكر أن منذ انطلاق مشروعها (مشروع أكفل قرية فقيرة) ساهمت جمعية الأورمان فى اعادة اعمار 32 ألف منزل ، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

 

ومن جانبة فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بالمواطن البسيط والأسرالأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل علي تحسين مستوي معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة

 

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب التي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وكذلك المتضررين من الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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