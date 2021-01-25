أول مشروع قانون لتغليظ عقوبات ضارب زوجته .. ونواب يطالبون بالسجن ٥ سنوات وغرامة ٥٠ الف جنيه .. ودعوة بحملات توعية للحد من الظاهرة

فيبي فوزي توضح مزايا مشروع تغليظ عقوبات ضارب زوجته في دعم المرأه

‎غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه ..نائبة تطالب بتغليظ عقوبات ضرب الزوج لزوجته





‎نائبة بالشيوخ :

ضروي وجود تكامل بين التوعية والتشريع لمكافحة ضرب الزوج لزوجته





‎عضو بـ الشيوخ :

لا نحتاج لتغليظ عقوبات بشأن ضرب الأزواج لزوجاتهم





لاقى مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة قبولا من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ ، والذى يقضى بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات ، وأكدوا انه سيساهم في نبذ العنف ضد المرأة وصيانة كرامتها، كما طالبوا بحملات توعية تهدف لتوجيه المواطنين نحو معرفة المخاطر الجسيمة الناتجة عن هذه العادة.



وأعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

‎وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

‎وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

‎وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لإحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

‎وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي، لافتة إلي أن الدراسات الحديثة.

‎وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

‎وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

‎مادة 242

‎اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

‎فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

‎واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

‎وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.

‎كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".



وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.





,‎قالت النائبة أمال رزق عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتصدر أولويات أجندة البرلمان وينتظر إقراره ملايين المواطنين بعد أن مر عليه حقبة من الزمن من جمود في التعديلات ومن ثم يسارع النواب لوضع الخطوط العريضة للثغرات الهامة مثل قضايا النفقة وترتيب الحضانة والإطالة في الحصول علي قائمة المنقولات.





,‎أيدت " رزق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبات علي الزوج حال ضربه زوجته والذي ينص علي الحبس مدة تتراوح بين 3 سنوات إلي 5 سنوات وذلك لما شهدته الفترة الأخيرة من رصد مشكلات أسرية عدة يرجع نشأتها إلي الضرب والعنف الصادر من الأزواج تجاه زوجاتهم مما يشكل ذلك خطرا علي ترابط الأسر المصرية ويهدد الأمن القومي للدولة.





‎,طالبت عضو مجلس النواب، بإلحاق بند لهذا المشروع ينص علي فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه في حالة ضرب الزوج لزجته ضربا مبرحا ألحق بها أثار جسدية ونفسية جسيمة مما يحد من تبني الرجال هذه السلوكيات والتي من شأنها سلب المرأة حقوقها في العيش بكرامة وآمان.





‎وأضافت النائبة، أن جرائم ضرب الزوجات ساهمت إلي وصول نسبة المرأة المعيلة في مصر نحو 40% نتيجة العنف الممارس ضدها من الزوج ومن ثم يتجه إلي هجهرها وتبدأ معاناة جديدة لها في الإنفاق المالي علي أطفالها.





‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة : وصول عدد نائبات البرلمان إلي 163 نائبة يعني إنصاف المرأة وعدم إنقاص أي حقه من حقوقها كفله له القانون والشرع، لافتة إلي أن عهد الرئيس السيسي مكن السيدات من الحصول علي حقوقهن كاملة بجانب نبذ كافة أشكال العنف الموجهة ضدهن.





و‎قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة تعدي الزوج علي زوجته بالضرب سواء كان ذلك بألة أو بدون تمثل سلوك همجي وراجعي مبني علي معتقدات خاطئة تفسر أن الضرب هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات الزوجية معقبة " الأزواج واخدة الفتونة أسلوب حياة وفاهمه ان كده بيثبتوا رجولتهم"، فهناك حالة من الذكورة العارمة تسود المجتمع.





‎وأيدت "النقاش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مشروع قانون تغليظ عقوبات ضرب الزوجة وذلك بحبس الزوج لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وذلك للحد من تفاقم هذه المشكلة، لافتة إلي أن إلحاق توقيع غرامات مالية عليه أيضا ستكون أكثر فاعلية في الردع والحزم .





‎و أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه لابد من ضرورة تشكيل وعي مجتمعي بمخاطر هذا السلوك سواء كانت مخاطر نفسية أو جسدية بالنسبة للزوج، كما أن نتيجة هذا النوع من المشكلات ينتهي أخره بوقوع الطلاق مما يضر بسلامة الأطفال وتنشئتهم في بيئة غير سوية يفتقدا فيها جو من الأمان والحب والترابط.





‎وتابعت النائبة، ليست مصر وحدها من تعاني من وجود هذه الظاهرة بل أغلب دول العالم أيضا، ولكن يجب علينا إطلاق حملات توعية من مختلف الجهات المعنية بشئون المرأة وعلي رأسها وسائل الإعلام المرئي بقصد التوجيه والإرشاد كأحد أركان تطبيق المسئولية المجتمعية





و‎قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن حوادث تعدي الأزواج بالضرب علي زوجاتهن أبرز تداعيات التفكك الأسري وتؤدي إلي زيادة معدلات الطلاق والخلع بالرغم من أن القانون تتضمن عقوبات لهذا الشأن من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.





و‎أضاف " عفيفي" في نصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المادة (241) من قانون العقوبات تنص الفقرة الأولي منها علي توقيع عقوبات بالحبس تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.





‎و أشار عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة بالقانون تحقق العرض وكافية ولكنا نحتاج إلي التفعيل فحسب، ففكرة تغليظ العقوبات لتكن 5 سنوات غير مقبولة ولا تقوم علي الشمولية، فهناك حالات إستثنائية بالفعل تعاني منها الزوجة من تعديات زوجها ولكن لا يصح التعميم وإضفاء تشريع جديد.





و‎قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن المجتمع المصري شهد على مدار السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي كان لها مردود كبير على الأسرة و على طبيعة العلاقات السائدة بين أفرادها، ومن ثم شهدنا كثيرًا من أشكال التطور و التغيير الإيجابي في أوضاع المرأة المصرية على كافة الأصعدة، فقد حصلت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مكتسبات بفضل ايمانه بحق المرأة في التمكين و بحق بلدنا في جهودها و مشاركتها و التي تمثل إضافة كبيرة و حقيقية من شأنها إحداث اختلاف نوعي في عناصر الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.





‎و أكدت " فوزي " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة قد وضعت إستراتيجية تهدف إلي دعم وتمكين المرأة حيث ظهر ذلك في عديد من الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة كافة اشكال العنف ضد المرأة و التي لها العديد من التجليات ، مثلما هو الحال في قضايا مكافحة ختان الإناث و مواجهة ظاهرة التحرش و حرمانها احيانا من الميراث و غيرها مما قد تتعرض له مما ينتقص من كرامتها و انسانيتها.





‎ولفتت وكيل مجلس الشيوخ ، إلي أن العنف المنزلي تجاه المرأة بكافة أشكاله سواء من العنف اللفظي أو الزجر او تقييد الحرية أو تعرض الزوجة للضرب من الزوج كلها أصبحت أشكالا غير مقبولة علي المستوي الإنساني والإجتماعي والحضاري، في بلد يسعى للتقدم و اللحاق بركب الحضارة و أصبح يهتم بإعادة بناء الإنسان المصري ، لهذا فإن أي تشريع يواكب كل هذه المتغيرات و يستهدف التعاطي معها و مخاطبة تفاصيلها هو مما يجب أن يُحترم و يناقش و يتم وضعه موضع البحث و الدراسة المعمقة حتى يمكن الخروج منه بما يعالج المشكلة و يواجهها بصورة تتلائم مع الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية و التي يقوم المشرع بوضعها في صورة تشريعات و قوانين.





‎وعن دور مجلس الشيوخ في دعم المرأة ، أشارت وكيل مجلس الشيوخ ،إلي أن أبرز الأهداف التي نص عليها الدستور هي حماية السلم الاجتماعي و تدعيم القيم ، لهذا فإنه بالنظر إلى ان ما تتعرض له المرأة من عنف بكافة أشكاله هو مما يشكل اعتداء صارخ على قيم المجتمع و على تناغم كافة عناصره ، بل و مما يهدد جهود التنمية التي هي جماع جهود و عطاء كل عناصر المجتمع ، فإنه يتضح بجلاء الدور الذي سيقوم به مجلس الشيوخ في هذا الصدد ، و لا شك أن وجود المرأة بعدد معقول في مجلس الشيوخ و من العضوات المنتميات لكافة التيارات و الأحزاب و المتخصصات في مجالات شتى سيكون له تأثير ملحوظ خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة.





‎وبإعتبار مجلس الشيوخ الغرفة البرلمانية الثانية، أضافت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ، أن هناك عبء كبير يقع عليه في تجسيد خطط تمكين المرأة على كافة الأصعدة ، و أبرز الأمثلة في هذا الصدد تتضح في قانون الاحوال الشخصية الجديد و المزمع مناقشته و هو قانون يتماس بشدة مع معاناة المرأة في العديد من المشكلات الأسرية التي تتعرض لها ، من بينها مثلا الطلاق و النفقة و رؤية الاطفال و حضانتهم، لذا فيجب أن يصدر القانون مخاطبا لتطلعات المرأة في تخفيف العبء عنها بالنسبة لكل هذه التفاصيل.





‎وتابعت النائبة حديثها، قائلة : "أيضا اتصور أن هناك موضوعات يجب مناقشتها لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تيسير فرص العمل للنساء عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، و قد كانت لي خبرة ناجحة في هذا المجال من خلال العديد من الحملات التي نفذها المجلس القومي للمرأة ، اتصور أيضا أن يكون هناك ثمة تشريعات تيسر على المرأة إجراءات التقاضي و تسهل لها الحصول على المشورة القانونية خاصة ما يتعلق بالميراث و الحقوق المالية و ما قد تتعرض له من عنف و من اضطهاد و من تمييز ضدها و غيره ، ما أود التأكيد عليه أن سقف طموحاتنا بالنسبة لقضايا تمكين المرأة مرتفع للغاية ، و يتواكب مع ما يشهده المجتمع من جهود حادة لتغيير شكل الحياة في مصر و الارتقاء بخصائص الإنسان المصري بصفة عامة و المرأة بصفة خاصة ، هي اهداف تتكامل في تحقيقها كل الجهات المعنية و تتمتع بالدعم و المساندة الكاملة من القيادة السياسية".