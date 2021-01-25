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فن

بإطلالة شتوية.. شام الذهبي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:08 ص
شام الذهبي
شام الذهبي
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ندى فكري
نشرت شام الذهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت شام الذهبي في الصورة بإطلالة شتوية مما لفت انتباه متابعيها لها.

وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الاستوري على انستغرام حين وجهت له رسالة حب وكتبت: "أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد"، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه: "في أكتوبر لقيت نصفي الحلو" وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت أصالة: "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق"
بإطلالة شتوية.. شام الذهبي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام
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