جددي ملابسك وكثفي رموشك| استخدامات عبقرية لبودرة الأطفال .. تعرفي عليها

بودرة الاطفال ليست مخصصة للأطفال الرضع فقط، بل لها إستخدامات كثيرة وفقا لموقع برايت سايد

1. أضيفي كثافة إلى رموشك



بعد وضع الطبقة الأولى من الماسكارا ، ضعي القليل من



2. فك القلائد بسهولة بعد وضع الطبقة الأولى من الماسكارا ، ضعي القليل من بودرة الاطفال على الرموش باستخدام عود أو فرشاة. اختتم بطبقة أخرى من الماسكارا. هذه الحيلة ستجعل رموشك تبدو طويلة وكثيفة للغاية.



رشي القليل من مسحوق نشا الذرة على المناطق المعقدة من العقد ، وافركي العقد برفق بين أصابعك وإبهامك لفكها.



3. للشعر الدهنى



استخدمى هذه الحيلة عندما يكون شعرك دهنيًا وليس لديك وقت للاستحمام. رشي القليل من بودرة الأطفال على شعرك ، ودلكيها برفق على الجذور وفروة الرأس ، ثم مشطيها حتى تختفي البودرة. مع هذا البديل يمكنك تجنب غسل شعرك كل يوم ، والحفاظ على صحته.



4. إزالة بقع الزيت من ملابسك



للتخلص من هذه البقع العنيدة ، ضعي القليل من المسحوق على جانبي قطعة القماش الملطخة بالشحوم واتركيه لمدة ساعة للسماح للتلك بامتصاص الزيت. أخيرًا ، اغسلى الثوب واتركيه يجف



5. ازالة الرمل من قدميك وحذائك



طريقة سهلة للحفاظ على الرمل اللزج المبلل بعيدًا. فقط قم برش مسحوق نشا الذرة على المناطق التي التصقت بها الرمال. بودرة الأطفال تزيل الرطوبة من بشرتك وستتساقط الرمال على الفور. ضع القليل من بودرة الاطفال ورجى حذاءك لإزالة كل الرمال.



6. رائحة أفضل للمفروشات