ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددي ملابسك وكثفي رموشك| استخدامات عبقرية لبودرة الأطفال .. تعرفي عليها

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
 بودرة الاطفال ليست  مخصصة للأطفال الرضع فقط، بل لها إستخدامات كثيرة وفقا لموقع برايت سايد
1. أضيفي كثافة إلى رموشك

بعد وضع الطبقة الأولى من الماسكارا ، ضعي القليل من بودرة الاطفال على الرموش باستخدام عود أو فرشاة. اختتم بطبقة أخرى من الماسكارا. هذه الحيلة ستجعل رموشك تبدو طويلة وكثيفة للغاية.

2. فك القلائد بسهولة

رشي القليل من مسحوق نشا الذرة على المناطق المعقدة من العقد ، وافركي العقد برفق بين أصابعك وإبهامك لفكها.

3. للشعر الدهنى

استخدمى هذه الحيلة عندما يكون شعرك دهنيًا وليس لديك وقت للاستحمام. رشي القليل من بودرة الأطفال على شعرك ، ودلكيها برفق على الجذور وفروة الرأس ، ثم مشطيها حتى تختفي البودرة. مع هذا البديل يمكنك تجنب غسل شعرك كل يوم ، والحفاظ على صحته.

4. إزالة بقع الزيت من ملابسك

للتخلص من هذه البقع العنيدة ، ضعي القليل من المسحوق على جانبي قطعة القماش الملطخة بالشحوم واتركيه لمدة ساعة للسماح للتلك بامتصاص الزيت. أخيرًا ، اغسلى الثوب واتركيه يجف

5. ازالة الرمل من قدميك وحذائك

طريقة سهلة للحفاظ على الرمل اللزج المبلل بعيدًا. فقط قم برش مسحوق نشا الذرة على المناطق التي التصقت بها الرمال. بودرة الأطفال تزيل الرطوبة من بشرتك وستتساقط الرمال على الفور. ضع القليل من بودرة الاطفال  ورجى حذاءك لإزالة كل الرمال.

6. رائحة أفضل للمفروشات 

هذه الحيلة مثالية فى الطقس الحار فقط رشي القليل من بودرة الأطفال بين الملاءات للحصول على رائحة مهدئة تساعد على النوم.

7. اجعل ملابسك الجلدية تبدو جديدة مرة أخرى

كل ما عليك فعله لجعل ملابسك الجلدية تبدو جذابة وممتعة هو وضع القليل من المسحوق على الملابس وفركها بقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى لمح البصر ..7 حيل سريعة تخلصك من بقع الحبر على الملابس

حيل تجميلية لم تعرفيها من قبل.. أبرزها إصلاح أدوات المكياج

رخيصة ومفيدة.. استخدامات غير متوقعة لـ بودرة الأطفال

في الشتاء.. خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح مهمة للحصول على مكياج جذاب

تدمر شبابك .. 17 خطأ يجعل مظهر المرأة أكبر سنا

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام.. أنباء سارة لـ بايدن.. قرار عاجل للرئيس الأمريكي

هدفا صلاح خطوة مهمة.. تعليق كلوب على خسارة ليفربول من مان يونايتد

وكيل كارتيرون يكشف تفاصيل عرض التعاون لـ أوباما

بعد اتمام الزيجة بدقائق.. عروس تقوم بحركة غريبة تثير ضحك الحضور.. شاهد

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يضع إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء.. فيديو

فضل التسبيح بعد صلاة الفجر.. إذا اشتقت لزيارة الكعبة ردده الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور