إزالة بناء مخالف في بالأقصر.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، بإزالة حالة مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الغريرة على مساحة 100م عبارة عن قواعد خرسانية مقامة دون سند من القانون وتم إزالة الاعمال وتم تحرير محضر بالواقعة.
وتنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
وتفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، الأعمال الجارية في استكمال شبكات الصرف الصحي بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي، وأيضا الأعمال الجارية باستكمال شبكات الصرف الصحي بشارع الصحة القديم بطول 90م.
وشدد نصير على أهمية إنهاء الأعمال في أقرب وقت لخدمة المواطنين مؤكدا بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات للانتهاء من هذه الأعمال لخدمة المواطنين بهذه المناطق.