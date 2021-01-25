إزالة بناء مخالف في بالأقصر.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، بإزالة حالة مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الغريرة على مساحة 100م عبارة عن قواعد خرسانية مقامة دون سند من القانون وتم إزالة الاعمال وتم تحرير محضر بالواقعة.





وتنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.







وتفقد رئيس مركز ومدينة إسنا، الأعمال الجارية في استكمال شبكات الصرف الصحي بالشوارع المتفرعة من شارع السعودية الرئيسي، وأيضا الأعمال الجارية باستكمال شبكات الصرف الصحي بشارع الصحة القديم بطول 90م.