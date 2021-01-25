ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عيش ببساطة.. إنجي المقدم توجه رسالة لجمهورها

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شاركت الفنانة إنجي المقدم حكمة حياتية مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت المقدم من خلال مجموعة صور لها: "عيش ببساطة .. خللي احلامك كبيرة بس ارضى باللى عندك و معاك .. وزع حب كتير على كل اللى حواليك و اضحك على قد ما تقدر".


وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة رياضية.. إنجي المقدم تبهر متابعيها عبر إنستجرام

إنجى المقدم تفوز بجائزة أفضل ممثلة دور تانى فى مهرجان نجم العرب

إنجي المقدم توجه رسالة لمتابعيها على السوشيال ميديا .. شاهد

بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام

من أسوان.. إنجى المقدم تبهر متابعيها بإطلالة صيفية عبر إنستجرام

بإطلالة مبهجة.. إنجي المقدم تستعرض جمالها على إنستجرام

ترشيحاتنا

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أذكار الصباح و20 دعاء للرزق والفرج.. بها يخلو يومك من المصائب وتتحقق المستحيلات

ليس خائنا.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

حتى لو حارس على باب الوزارة.. أرملة الشهيد ساطع النعماني تروي جانبا من بطولاته

درجتان فقط في هذه المدينة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر من هذا الأمر

ثلوج بـ تبوك ورياح في المدينة.. تحذيرات أرصاد السعودية من الطقس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور