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فن

زينة تنعى الداعية عبلة الكحلاوي: الله يرحمها ويحسن إليها

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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ندى فكري
نعت  الفنانة زينة، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت زينة عبر حسابها على انستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة "الله يرحمها ويحسن إليها". 

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.


التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.  
زينة تنعى الداعية عبلة الكحلاوي: الله يرحمها ويحسن إليها
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