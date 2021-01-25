زينة تنعى الداعية عبلة الكحلاوي: الله يرحمها ويحسن إليها

نعت الفنانة زينة، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي التى توفيت مساء أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت زينة عبر حسابها على انستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة "الله يرحمها ويحسن إليها".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







