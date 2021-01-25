حتى لو حارس على باب الوزارة.. أرملة الشهيد ساطع النعماني تروي جانبا من بطولاته

قالت الدكتورة شيرين عزازي، أرملة الشهيد ساطع النعماني، إنه كان بطلا في كل مرحلة من مراحل حياته، وانه في كل خطوة كان يخطوها كانت لحمى الوطن والدفاع عنها، منوهة انه في يوم فض اعتصام رابعة كان اجازة من العمل، ولكن نزل بمجرد انه شعر "ان الوطن يناديه".





وتابعت أرملة الشهيد ساطع النعماني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان لا يتوانى لحظة لتأدية واجبه، مشيرة الي انه لن تتوقف بطولته حتى بعد ان فقد بصره في احداث رابعة، وصمم على ان يعود الي العمل، وقال حينها: "لازم ارجع الشغل حتى لو هكون حارس على بوابة وزارة الداخلية".





واوضحت انه كان شهيدا حيا، فهو بالفعل شهد على كثير من الاحداث والدماء، وكانت كلمته الدائمة هي: "خالوا بالكوا من مصر"، وكان حريصا على التواجد في كل الفعاليات والاحداث مهما كانت اعاقته، ويعتبر ذلك تكريما له ولاخوته من الشهداء.





واشارت الي انه كان يعزز دائما حب الوطن والانتماء لها في قلوب ابنائه، وانه كان دائما يامل ويصر على التفاؤل، وان رغم اصابته فهو لم يعجز ابدا، بل زادته حبا للحياة والظروف.



