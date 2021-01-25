الشهيد ماجد عبد الرزاق استشهد بعد ميلاد ابنته بـ 10 أيام.. تفاصيل

قالت حمدية عبد الحميد والدة النقيب الشهيد ماجد عبد الرزاق، إن نجلها استشهد بعد أن رزقه الله بـ ليلي بـ 10 أيام فقط، وكان يجهز لعمل عقيقة لها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أن أولادنا فدى مصر، و الجماعات المجرمة لن تقترب من مصر.





ولفتت إلى أنها كانت تتحدث مع نجلها عبر جروب الغائلة بـ الواتس أب قبل الاستشهاد بـ ساعات، وبعد ذلك علمت بالخبر.





وأشارت إلى أنها فخورة بـ نجلها، وسعيدة بما قدمه.





وأوضحت أن ليلى نجلة أبنها الشقيق تقترب الآن من عامين، ولكن تتمتع بجميع الصفات التى كانت فى نجلها الشهيد.



