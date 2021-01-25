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أخبار البلد

بنسبة 50% .. الأردن تخفض رسوم تصاريح العمل لعمال الزراعة والمخابز الوافدين لمدة 3 أشهر

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من أصل 400 دينار ولمدة 3 أشهر.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن قرر مجلس الوزراء الأردني بتخفيض رسوم تصاريح العمل ينحصر على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام ، ولأخر مرة وغير قابلة للتجديد .

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، إلي أن هذا القرار يأتي من جانب الأردن  نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلفة الإنتاجية لقطاع المخابز .

وكان مجلس الوزراء الأردني قد كلف  وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار رفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
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