عاشق النوبة.. ستيني يحول منزله إلى مزار سياحي "فيديو"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامي هدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي، حالة الطقس تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "عاشق النوبة .. ستيني يحول منزله لمزار سياحي"، إذ اعتاد جمال عبداللطيف الرجل الستيني رواية حكايات نوبية على الأحفاد في جلساته ليكسر بها حرارة الصيف وبرودة الشتاء.





واتخذ جمال من رسم العادات النوبية على ورق بيضاء دون سابق هواية، ما جعل من بيته مقصدا لمن اشتاق إلى أرض الذهب والسائحين الراغبين في الاطلاع على ثقافة حضارة عمرها آلاف السنوات.





وفي قرية منشية النوبة التابعة لمدينة الطود جنوب الأقصر يقع منزل النوبي جمال عبداللطيف، وأتى إلى القرية مع أسرته حين كان طفلا يخطو خطواته الأولى، ومضت السنوات، وما يزال حب بلاد النوبة متملكًا من روحه ولم يتخلَ عن كثير من العادات التي ورثها عن جده ووالديه في صغره، واستطاع أن يكون متمسكا بعادات النوبة وأن ينشئ أولاده عليها، ومن ثم فإنه حوّل منزله إلى مزار سياحي يحوي أكثر من 30 لوحة تجسده كل لوحة منهم عادة نوبية أصيلة.