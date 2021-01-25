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توك شو

خبير أمنى: الشرطة الشريك الأعظم فى كافة مشاكل الوطن.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:00 ص
اللواء هشام بلال
اللواء هشام بلال
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ريهام فيكتور
 قال اللواء هشام بلال ، الخبير الأمنى ، إن الشرطة هي الشريك الأعظم فى كافة مشاكل الوطن ، وحتى هذه اللحظة يسقط يوميًا شهداء من الشرطة ،  لذلك فنحن ندعو بالرحمة لشهداء الشرطة فى كافة مجالاتها سواء الأمن السياسى والجنائى والحماية المدنية وكافة شهدائها على مدار التاريخ .

وأضاف  اللواء هشام بلال ،  خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ،  أن الآباء والأمهات الان تقدم ابنائها للشرطة وهم متأكدين من فقدانهم بأى وقت فداء للوطن  .

وأشار الخبير الأمنى ، إلى أننا لابد من الترحم على شهداء الشرطة جميعًا ، مؤكدًا أن ملحمة اسماعيلية من ضمن الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 52 يوليو ، وموضوع الإسماعيلية واستبسال الشرطة فيه له أثر كبير جدا لما ترتبت عليه الثورة .

وتابع  الخبير الأمنى ، أن الدكتور فتحي سرور القانون الجنائي قال مقولة واحدة من قبل " ميخفش من الشرطى غير الحرامى " ، منوهًا إلى ان كل بيت مصرى  يخرج منها مواطن شرطة صالح لخدمة تلك البلد .

وأكد الخبير الأمنى ، أن قضايا مصر الرئيسية ليست الأمن ولكن التعليم والصحة ، لافتًا إلى أن الضباط خارج مصر تتعامل بمنتهى القسوة مع مواطنيها على الرغم من أنها بلاد تطالب بالحريات وتنفيذها .
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