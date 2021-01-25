خبير أمنى: الشرطة الشريك الأعظم فى كافة مشاكل الوطن.. فيديو

قال اللواء هشام بلال ، الخبير الأمنى ، إن الشرطة هي الشريك الأعظم فى كافة مشاكل الوطن ، وحتى هذه اللحظة يسقط يوميًا شهداء من الشرطة ، لذلك فنحن ندعو بالرحمة لشهداء الشرطة فى كافة مجالاتها سواء الأمن السياسى والجنائى والحماية المدنية وكافة شهدائها على مدار التاريخ .





وأضاف اللواء هشام بلال ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الآباء والأمهات الان تقدم ابنائها للشرطة وهم متأكدين من فقدانهم بأى وقت فداء للوطن .





وأشار الخبير الأمنى ، إلى أننا لابد من الترحم على شهداء الشرطة جميعًا ، مؤكدًا أن ملحمة اسماعيلية من ضمن الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 52 يوليو ، وموضوع الإسماعيلية واستبسال الشرطة فيه له أثر كبير جدا لما ترتبت عليه الثورة .





وتابع الخبير الأمنى ، أن الدكتور فتحي سرور القانون الجنائي قال مقولة واحدة من قبل " ميخفش من الشرطى غير الحرامى " ، منوهًا إلى ان كل بيت مصرى يخرج منها مواطن شرطة صالح لخدمة تلك البلد .



