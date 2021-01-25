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ديني

عبلة الكحلاوي .. سر عشق الملايين لها وسبب الحزن الشديد على وفاتها

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:07 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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عبد الرحمن محمد
عبلة الكحلاوي لماذا أحبها الناس؟ .. أضاءت الراحلة الدكتور عبلة الكحلاوي ملايين القلوب قبل العقول  وحجزت لنفسها مقعدا مهيبا ومحببا ومقدرا في كل بيت مصري سواء بحديثها العذب عبر شاشات الفضائيات أو بأعمال الخير التي رافقتها خلال رحلتها العطرة  .

 نعت دار الإفتاء عبلة الكحلاوي فقالت عنها : " ‏ كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا".

ودائما ما اتسم حديث عبلة الكحلاوي بالصدق فكانت رسائلها تشع حبا ونورا إيمانيا نادرا يجعلك تبكي حين تسمعها وهي تدعو الله بكل صدق .. والآن رحلت بنت مداح النبي صالحة القلب والعمل  ، وحان دورنا في أن ندعو الله لها بأن يتغمدها برحمته الواسعة ويجعل مرضها الأخير في ميزان حسناتها .

وباتت مصر أمس ليلة حزينة بعد نبأ وفاة عبلة الكحلاوي بسبب فيرو س كورونا  رغم كل محاولات الأطباء انقاذ حياتها الا ان أجل الله  عز وجل قد نفذ . 

شهادات حصلت عليها عبلة الكحلاوي

ليسانس تخصص دراسات اسلامية ( فقه مقارن) سنة 1969
ماجستير بعنوان ( الشورى قاعدة فى الحكم الاسلامى ) بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى لسنه 1974
دكتوراه بعنوان ( نظام الحكم الاسلامى فى مقارن بالنظام المعاصرة للشيوعية والرأسمالية ) امتياز مع مرتبه الشرف الأولى عام 1979 – 1980
درجة أستاذ مساعد عام 1985
درجة أستاذ مساعد عام 1996 – 1997
دبلوم دراسات فلسطينية مركز الأهرام عام 1970 بمعهد الدراسات العربية

خبرات العملية
عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر فرع بورسعيد .
أستاذ الشريعة الاسلامية ( كلية الدراسات الاسلامية) جامعة الأزهر والمشرف على الدراسات الاسلاميه بكلية طب البنات ..سابقا

تولت ايضا
رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية بمكة.
رئيس النشاط اللامنهجى الخارجية بوزارة الأوقاف عام 1979 / 1989 .
مسئول العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف عام 1970- 1973 .
محاضرة بكلية التربية بالرياض ( تدريس الاقتصاد الاسلامى) الثقافة الإسلامية
فقه الكتاب والسنة عام 1974 – 1975
مدرس بكلية الدراسات الاسلامية والعربية عام 1975
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