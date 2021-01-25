بعد اتمام الزيجة بدقائق.. عروس تقوم بحركة غريبة تثير ضحك الحضور.. شاهد

تطمح كل عروس أن يكون حفل الزفاف الخاص بها مختلفا تماما عن أي يوم بحياتها، فتتزين وتختار بعناية فستانها وتفاصيل حلياتها ومستحضرات التجميل التي تجعلها أكثر جمالا بالإضافة إلى تزيين وجهها بالضحكة البشوشة لاستقبال الضيوف.





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، عروس بالغة من العمر 23 عاما قامت بحركة ساخرة بعد الإنتهاء من عقد قرانها على زوجها تسببت في إضحاك الحضور جميعا.





قامت الشابة بالاختفاء هي وزوجها للحظات بعد إتمام زواجهما، ومن ثم عادا يرتديا زوجا من الأحذية المرسوم على أرانب بدلا من أحذية الزفاف اللاتي كانوا يرتدونها.





ضحك الحاضرين في الحفل من تفكير الزوجين بارتداء تلك الأحذية،

وذلك لعلمهم ولع العروس الشديد بالحيوانات وخاصة الأرانب و حبها لكل شئ مرسوم عليه أرنب .





قام أصدقاء العروس بنشر الصور بر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، معلقين عليها "من أجمل حفلات الزفاف التي أقيمت في هذه الأيام، فالعروس كانت جميلة وخفيفة الظل".