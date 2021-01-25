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اقتصاد

غرفة الإسكندرية تناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:59 ص
غرفة الاسكندرية
غرفة الاسكندرية
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ولاء عبد الكريم
ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة  أحمد الوكيل، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقانون 206 لسنة 2020.


جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، أحمد حسن، نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل،السيدأبو قمصان مستشار الغرفة.

ومن مصلحة الضرائب المصرية كلًا من مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق،  ممدوح عمر، جمال دياب، مقرر لجنة "الممول والضريبة"، مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول الضريبة"، ووكيل وزارة المالية.

وتم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والمقترحات الخاصة بالتعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
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