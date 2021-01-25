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أخبار العالم

"البيان" الإماراتية: الإمارات تدعم السودان لتعزيز الأمن في ظل قيادته الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن الإمارات تدعم السودان لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق في ظل قيادته الجديدة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/، تحت عنوان "الإمارات والسودان" - أن خطوط التواصل الأخوية التي تجمع الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة حية وفعالة وتقدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضافت أن الإمارات تدعم الأشقاء في السودان، الذين يبذلون جهدًا طيبًا في شق طريق الأمل والاستقرار في بلادهم، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات والسودان أعضاء أصلاء في هذه المنطقة من العالم، يجمعهما التعاون والتنسيق المشترك، ويقدمان نموذجًا يحتذى في الأخوة، وهذا كفيل بتعزيز هذه العلاقات، لما فيه خير البلدين الشقيقين.
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