"البيان" الإماراتية: الإمارات تدعم السودان لتعزيز الأمن في ظل قيادته الجديدة

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن الإمارات تدعم السودان لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق في ظل قيادته الجديدة.





وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/، تحت عنوان "الإمارات والسودان" - أن خطوط التواصل الأخوية التي تجمع الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة حية وفعالة وتقدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



