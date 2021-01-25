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فن

بإطلالة جذابة.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:06 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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ندى فكري

شاركت الفنانة الشابة "ميريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.


وظهرت ميريهان حسين مرتدية سويت شيرت باللون الرمادي، تستعرض جمالها وأنوثتها واستعانت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامح وجهها. 


ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).


وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.


بإطلالة جذابة.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها
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