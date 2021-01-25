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محافظات

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الــ 69. 

 جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الــ 69، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار". 

كما جاء في البرقية: "ثورة 25 يناير، أكدت وعي وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذ نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".


قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحضر صباح اليوم الاثنين احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة .

وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.


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