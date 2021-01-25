نائب جنوب سيناء: السيول تدمر البنية التحتية.. ويجب تنفيذ أعمال الحماية بمدن خليج السويس

قال النائب الوفدي سيد عوض عضو مجلس النواب بجنوب سيناء تعقيبا على تصريحات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية بمجلس النواب إن السيول دمرت البنية التحتية بمدن خليج السويس أبورديس ورأس سدر وأبو زينمة.





وطالب النائب بتوفير الاعتمادات اللازمة لحماية تلك المدن من السيول المدمرة، مشيرا إلى أن السيول الأخيرة في شهر مارس الماضي دمرت البنية التحتية واقتحمت المنازل في أبورديس وأبو زنيمة علاوة على تدمير طريق شرم الشيخ النفق الجديد وغلقه لعدة شهور.





وأكد عوض أنه لابد من توفير حماية من السيول في مناطق وادي الغرندل ابو جعدة ووادي بعبع بتكلفة تبلغ نحو 800 الف جنيه بطول 6 كيلومترات.





وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن من قبل أن لجان من الموارد المائية ومعهد بحوث المياه قامت بالتنسيق مع مجالس المدن لتحديث احداثيات السيول ووضع خطة تنفيذ مشروعات الحماية وحواجز إعاقة استعدادا لموسم السيول.





وأضاف المحافظ أن نسبة التنفيذ بمشروعات الحماية على أرض المحافظة تتخطي 90 ٪ وجار استكمال الأعمال التي توقفت بسبب جائحة كورونا العالمية.



