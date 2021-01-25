برلماني: لن ننسى أبدًا شهداء الشرطة المصرية

هنأ النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الداخلية، والشعب المصري العظيم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وأن يجعلها واحة عامرة للأمن والأمان.





وأشاد «عبد الونيس» بالبطولات والتضحيات لرجال الشرطة المصرية البواسل جيلًا بعد من أجل الحفاظ على جبهة مصر الداخلية، ونشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن.



