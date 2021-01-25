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برلمان

برلماني: لن ننسى أبدًا شهداء الشرطة المصرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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محمود زيدان
هنأ النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الداخلية، والشعب المصري العظيم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وأن يجعلها واحة عامرة للأمن والأمان.

وأشاد «عبد الونيس» بالبطولات والتضحيات لرجال الشرطة المصرية البواسل جيلًا بعد من أجل الحفاظ على جبهة مصر الداخلية، ونشر الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن.

وقال، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، لن ننسى أبدًا نحن المصريين شهداء الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم الزكية والعطرة في سبيل حفظ الأمن والأمان، ولحماية الوطن من الإرهاب الأسود.
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