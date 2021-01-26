مجلس النواب يستمع لبيان وزيري الخارجية والطيران عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.. اليوم

يواصل مجلس النواب جلساته من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.









ويعقد مجلس النواب جلسته اليوم، الثلاثاء، حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.









وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان ألقى أمس، الاثنين، بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما ألقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وقدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأول، الأحد، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض إنجازات وزارته والخطط المستقبلية.









وكان الأسبوع الماضى شهد عرض ٨ وزراء برامجهم وخططهم المستقبلية وهم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ووزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.