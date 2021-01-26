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برلمان

وزيرتا الثقافة والبيئة أمام البرلمان لإلقاء بيانهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة..غدا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:19 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

يواصل مجلس النواب جلساته من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء  عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم و شرح خططهم المستقبلية.

ويعقد البرلمان جلسته غدا الأربعاء للاستماع لبيان وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدايم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.

وكان قد  ألقى أمس الاثنين وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ، كما ألقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد ألقى د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأول الأحد ، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير  لعرض انجازات وزارته و الخطط المستقبلية.

و كان الاسبوع الماضى قد شهد عرض ٨   وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي   و وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار  و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير  التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط  وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
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