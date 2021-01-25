ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أكبرهما توفيت بكورونا .. شاهد أشهر توأم بريطاني يفترق بعد 96 عاما

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:13 ص
لتوأم الأشهر في بريطانيا:
لتوأم الأشهر في بريطانيا: دوريس هوبدي وليليان كوكس
Advertisements
يارا زكريا
افترق التوأم الأشهر في بريطانيا دوريس هوبدي وليليان كوكس، حيث راحت أحدهما ضحية لفيروس كورونا المستجد بعد 96 عامًا من العيش معًا تقاسما خلالها كل شيء في الحياة. 

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية تعرضت ليليان لموجة كبيرة من الحزن بعد وفاة توأمها دوريس إثر معركة استمرت أسبوعين مع فيروس كورونا المستجد، وكانت تتمنى أن يكملا الـ 100 عام معًا. 

توفيت دوريس قبل يومين فقط من وصول رسالة دعوة التطعيم ضد الفيروس بالبريد، ومن حزنها لوفاة أختها الحبيبة انتقدت ليليان رئيس وزراء المملكة المتحدة بسبب عدم تعامله الجاد مع الوباء. 

اتصلت ليليان بدوريس بمجرد إصابتها بالفيروس متوسلة إليها أن تقاتل من أجل حياتها، وبعد وفاتها عبرت ليليان عن كامل حزنها لوفاة أختها قائلةً إنها لم تفقد أختها فحسب بل أعز أصدقائها.  

وأضافت ليليان لصحيفة Sunday People: «جئنا إلى العالم معًا، لكن كانت تكبرني بساعتين، وتعودنا أن نشارك بعضنا في كل شيء، أنا حزينة جدًا لفقدانها رغم التزامها بالإجراءات الاحترازية». 

أنشئت حملة لجمع التبرعات إحياء لذكرى دوريس لجمعية خيرية تساعد المكفوفين، والتي ساعدت زوج دوريس الراحل، ريموند. 

تعتبر دوريس وليليان، أقدم التوائم المتماثلة في المملكة المتحدة، والمعروفان باسم توأم تيبتون، عملتا في مصانع ويست ميدلاندز، وعاشا في نفس الشارع بعد أن تزوجتا، كما أصبحتا أسماء مألوفة في عام 2019 عندما أنشأت حفيدتهما كيري صفحة لهما على فيسبوك.

وجمعت الصفحة عشرات الآلاف من المتابعين لمقاطع الفيديو المضحكة الخاصة بهما ثم ظهرتا بعدها التؤام على أحد البرامج التلفزيونية وكان لديهن أكثر من 40 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكبرهما توفيت بكورونا .. شاهد أشهر توأم بريطاني يفترق بعد 96 عاما
أكبرهما توفيت بكورونا .. شاهد أشهر توأم بريطاني يفترق بعد 96 عاما
أكبرهما توفيت بكورونا .. شاهد أشهر توأم بريطاني يفترق بعد 96 عاما
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. قردان توأم بحجم كرة بينج بونج

حالة نادرة عالميا.. تفاصيل جراحة فصل توأم ملتصق في الدمرداش الجامعي.. فيديو

انتقل من الأم.. شاهد أول توأم حديث الولادة مصاب بـ كورونا | صور

شاهد .. أكثر توأم متطابق في العالم يحتفلان بالكريسماس

توأم بابا نويل يفاجئ المصريين.. شاهد ماذا حدث

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. التوأم الطفيلي اليمني يصل مستشفى الملك عبد الله لإجراء عملية فصلهما

ترشيحاتنا

وزير الدفاع السوداني لإثيوبيا: كفوا عن التماطل في قضية سد النهضة

تفاصيل جديدة حول انتشار فيروس كورونا المتحور في الكويت.. ومدة تأخير لقاح فايزر

موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

شوبير يكشف تفاصيل قرار مهم في الأهلي بشأن لاعبيه

الحاصلون على لقاح كورونا في الإمارات يوجهون رسالة لـ المترددين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت