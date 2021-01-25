أكبرهما توفيت بكورونا .. شاهد أشهر توأم بريطاني يفترق بعد 96 عاما

افترق التوأم الأشهر في بريطانيا دوريس هوبدي وليليان كوكس، حيث راحت أحدهما ضحية لفيروس كورونا المستجد بعد 96 عامًا من العيش معًا تقاسما خلالها كل شيء في الحياة.





ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية تعرضت ليليان لموجة كبيرة من الحزن بعد وفاة توأمها دوريس إثر معركة استمرت أسبوعين مع فيروس كورونا المستجد، وكانت تتمنى أن يكملا الـ 100 عام معًا.





توفيت دوريس قبل يومين فقط من وصول رسالة دعوة التطعيم ضد الفيروس بالبريد، و من حزنها لوفاة أختها الحبيبة انتقدت ليليان رئيس وزراء المملكة المتحدة بسبب عدم تعامله الجاد مع الوباء.





اتصلت ليليان بد وريس بمجرد إصابتها بالفيروس متوسلة إليها أن تقاتل من أجل حياتها، وبعد وفاتها عبرت ليليان عن كامل حزنها لوفاة أختها قائلةً إنها لم تفقد أختها فحسب بل أعز أصدقائها.





وأضافت ليليان لصحيفة Sunday People: «جئنا إلى العالم معًا، لكن كانت تكبرني بساعتين، وتعودنا أن نشارك بعضنا في كل شيء، أنا حزينة جدًا لفقدانها رغم التزامها بالإجراءات الاحترازية».





أنشئت حملة لجمع التبرعات إحياء لذكرى دوريس لجمعية خيرية تساعد المكفوفين، والتي ساعدت زوج دوريس الراحل، ريموند.





تعتبر دوريس وليليان، أقدم التوائم المتماثلة في المملكة المتحدة، والمعروفان باسم توأم تيبتون، عملتا في مصانع ويست ميدلاندز، وعاشا في نفس الشارع بعد أن تزوجتا، كما أصبحتا أسماء مألوفة في عام 2019 عندما أنشأت حفيدتهما كيري صفحة لهما على فيسبوك.





وجمعت الصفحة عشرات الآلاف من المتابعين لمقاطع الفيديو المضحكة الخاصة بهما ثم ظهرتا بعدها التؤام على أحد البرامج التلفزيونية وكان لديهن أكثر من 40 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.



