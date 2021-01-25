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مرأة

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:00 م
هاجر أحمد
هاجر أحمد
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما حققت نجاحا كبيرا في مسلسل "ضربة معلم" بطولة الفنان محمد رجب حيث  قدّمت دور زوجته "ليلى" في الحلقات الأخيرة من المسلسل .

تعتبر هاجر أحمد من أبرز الوجوه الشابه التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في تقديم العديد من الأعمال الفنية المميزة مما جعلها محط أنظار الجميع.

ومن جانب آخر تخطف هاجر أحمد الأنظار بجمالها وأناقتها، فهي تحرص دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها بأبرز الصور و اللقطات  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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كشفت صور هاجر أحمد على انستجرام، عن إطلالاتها و أناقتها و حرصها الدائم على مواكبة أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يكشف عن قوامها الرشيق.

تحرص هاجر أحمد على اختيار تسريحات الشعر الناعمة و البسيطة، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على صيحات المكياج الذي يرتكز على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيه مما يكشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور ...

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد
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