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محافظات

مصادرة 66 شيشة في حملات على "الكافيهات" بالشرقية

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

 شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات ، وأسفرت عن مصادرة ١١ شيشة وتحرير محاضر ضد المقاهى المخالفة لتقديمها الشيشة للمترددين و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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و قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعه التزام المقاهي والكافتريات بالاجراءات الاحترازية
لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا واسفرت الحمله عن ضبط ٢ مقهي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالهيصيمية وتم مصادره ٧شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات علي المقاهي والكافتريات بنطاق الوحدات المحلية (صفط زريق وبهنيا وقرموط صهبرة) و اسفرت الحملات عن ضبط  ( ٢٣ ) شيشة في ( ٥ ) كافتريات بقري فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وبهنيا وقريتي ابو عساكر وشبرا صورة التابعتين للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وكافتريات بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأشار محافظ الشرقية الي انه تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهي  لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا حفاظًا علي صحة المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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