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مرأة

من مطبخك 3 علاجات طبيعية لمحاربة الالتهابات

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
أعشاب عديدة من مطبخك تد فعالة فى محاربة الالتهابات والشفاء من الجروح، فهي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا وللالتهابات إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث لاين".
. شاي الحلبة
تتمتع الحلبة بخصائص مضادة للبكتيريا  وهى علاج منزلي لشفاء الجروح وتقليل الالتهابات.

لاستخدام هذا العلاج:

اصنعي شاي الحلبة عن طريق تسخين كوب من الماء في قدر مع التقليب في 1 ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة وضعي كمية صغيرة على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية، وكرري ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم.

 زيت القرنفل الأساسي
يستخدم زيت القرنفل منذ العصور القديمة كعلاج طبيعي لألم الأسنان. قد يكون لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، إنه متوفر في العديد من محلات البقالة كذلك عبر الإنترنت.

يأتي في أشكال مخففة بالإضافة إلى زيت القرنفل الأساسي المركز للغاية.

يمكنك استخدام هذا العلاج بعدة طرق:

ضع الزيت المخفف على المنطقة المصابة عن طريق وضع بضع قطرات على كرة قطنية أو ممسحة.

يمكنك أيضًا عمل غسول للفم من زيت القرنفل عن طريق وضع بضع قطرات من الزيت في كوب صغير من الماء.

يمكن استخدام زيت القرنفل حتى ثلاث مرات يوميًا.

 زيت الزعتر العطري
زيت الزعتر هو زيت أساسي آخر فعال قد يقتل الطفيليات ويحارب البكتيريا ويقلل التورم. يمكنك العثور عليها في العديد من محلات البقالة وعبر الإنترنت . تأكد من تخفيفه بزيت ناقل قبل الاستخدام.

يمكنك استخدام هذا العلاج بعدة طرق:

يمكن وضع زيت الزعتر المخفف على المنطقة المصابة بقطعة قطن أو مسحة.
يمكنك أيضًا عمل غسول للفم عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت الزعتر المخفف إلى كوب صغير من الماء.
استخدم زيت الزعتر حتى ثلاث مرات في اليوم.

 الثوم
الثوم علاج طبيعي آخر يسكن الألم وقاتل للبكتيريا.

لاستخدام هذا العلاج:

اصنعي عجينة بسحق فص ثوم طازج وافركي المعجون على المنطقة المصابة ويمكن تكرار ذلك عدة مرات في اليوم. 
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