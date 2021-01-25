من مطبخك 3 علاجات طبيعية لمحاربة الالتهابات

أعشاب عديدة من مطبخك تد فعالة فى محاربة الالتهابات والشفاء من الجروح، فهي تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا وللالتهابات إليك أبرزها وفقا لموقع "هيلث لاين".

. شاي الحلبة

اصنعي شاي الحلبة عن طريق تسخين كوب من الماء في قدر مع التقليب في 1 ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة وضعي كمية صغيرة على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية، وكرري ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم.





زيت القرنفل الأساسي





يمكنك أيضًا عمل غسول للفم من زيت القرنفل عن طريق وضع بضع قطرات من الزيت في كوب صغير من الماء.





يمكن استخدام زيت القرنفل حتى ثلاث مرات يوميًا.

زيت الزعتر العطري



الثوم