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أخبار العالم

البحرين تقر لقاح أوكسفورد- أسترا زينيكا المضاد لكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأثنين، بأن حكومة البحرين أقرت لقاح أوكسفورد ـ أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البحرينية عن تأجيل موعد تسليم شحنة مقررة من اللقاح ضد فيروس وكرونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية ويونتيك الألمانية.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية في بيان نشرته الأسبوع الماضي، أن شحنة اللقاح التي كان من المقرر أن تتسلمها البلاد في يناير الجاري لن تصل في الموعد المحدد مسبقا وستتم إعادة جدولتها، حسب ما أفادت به الشركة المصنعة وفق عملياتها الخاصة بالانتاج والتوريد.

وشددت الوزارة على أن هذا التأخير لن يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من لقاح فايزر وبيونتيك في الفترة المقبلة وفقا للمواعيد المقررة نظرا لتوافر الكمية المطلوبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن فايزر أبلغت الدول المستوردة للقاحها أنها تعمل على زيادة الإنتاج "بما يكفي لتغطية الطلبات من كافة دول العالم، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة في وقت لاحق".

وسبق أن أعلنت فايزر عن اضطرابات متوقعة في إمدادات لقاحها أواخر يناير الجاري وأوائل فبراير، بسبب تغييرات في عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاج.

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