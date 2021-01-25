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فن

شاهد .. مي سليم في أحدث ظهور بصحبة شريف سلامة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة ظهرت فيها بصحبة الفنان شريف سلامة، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتفاعل عدد كبير من متابعي مي وجاءت التعليقات كالآتي:

منورين ،بحبكم اوى ،صباح الفل على احلى نجوم

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور. 
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