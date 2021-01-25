ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقل المرضى لمستشفى الصحة النفسية.. ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالمنيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات بالمنيا لضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان، بحي جنوب المدينة.

وقاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المركزين المخالفين، حيث رافقه خلال الحملة العقيد طارق سليم رئيس المنطقة والمقدم محمد فاروق وكيل المنطقة والرائد نزار الواعر معاون مباحث مركز المنيا و الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد عارف مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، حيث تم إلقاء القبض على مديري المركزين وتم التحفظ علي 34 مريضا داخل المركزين يتلقون العلاج على يد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الإدمان، مما يخالف تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالإضافة لعدم وجود أطباء متخصصين وأطقم تمريض على كفاءة للتعامل مع حالات مرضي الإدمان، إلى جانب عدم وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

اقرأ المزيد 





وأكد نائب محافظ المنيا، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر توجيهاته لتحويل المرضي الي مستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لنقلهم إلي مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بسمالوط، وذلك حرصا على سلامتهم وصحتهم للخروج من هذه الازمة، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم يد العون والمساندة لأبنائها.

وأضاف "ابوزيد"، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قرار الغلق على تلك المنشات الغير مرخصة، والتحفظ على مسئولي إدارة المركزين، وذلك من خلال تشكيل لجنه متخصصة من العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات، لفحص المركزين وتحرير محضر بواقعة الضبط وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفى الحميات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

  تفقد نائب المحافظ خلال جولته أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر الأكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها. كما شهد نائب المحافظ التشغيل التجريبي لتأنك الاكسجين بالمستشفى.

  كما اطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

  ونقل نائب المحافظ، شكر وتقدير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا بعدد من المدارس

ضبط طلمبة ضخ وخزان فيه 1000 لتر سولار داخل منزل بقرية في المنيا

الموجه الثانية لكورونا.. نائب محافظ المنيا يتابع مستشفيات الحميات والصدر

نائب محافظ المنيا يتابع الحالة العامة للمستشفيات بسمالوط

بمشاركة 45 فريقا طبيا.. تدشن مبادرة متابعة العزل المنزلي لمصابي كورونا بـ المنيا

قطع المياه عن عدة مناطق في المنيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من مانشستر يونايتد

الزمالك يقرر غلق ملف رحيل الثنائي أوناجم وأحداد

إمام مسجد الباقيات الصالحات: عبلة الكحلاوي أوصتني باستمرار رعاية المرضى والمحتاجين

ضربة جديدة للسماوي.. آلام الشيخ تهدد مشاركته فى موقعة الأهلي وبيراميدز

اليوم.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع أندية الممتاز لحسم رابطة الأندية المحترفة

أخبار الرياضة.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت