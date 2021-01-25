نقل المرضى لمستشفى الصحة النفسية.. ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات بالمنيا لضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان، بحي جنوب المدينة.





وقاد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة لضبط المركزين المخالفين، حيث رافقه خلال الحملة العقيد طارق سليم رئيس المنطقة والمقدم محمد فاروق وكيل المنطقة والرائد نزار الواعر معاون مباحث مركز المنيا و الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد عارف مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، حيث تم إلقاء القبض على مديري المركزين وتم التحفظ علي 34 مريضا داخل المركزين يتلقون العلاج على يد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الإدمان، مما يخالف تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالإضافة لعدم وجود أطباء متخصصين وأطقم تمريض على كفاءة للتعامل مع حالات مرضي الإدمان، إلى جانب عدم وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين.





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وأكد نائب محافظ المنيا، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أصدر توجيهاته لتحويل المرضي الي مستشفي الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لنقلهم إلي مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بسمالوط، وذلك حرصا على سلامتهم وصحتهم للخروج من هذه الازمة، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم يد العون والمساندة لأبنائها.





وأضاف "ابوزيد"، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قرار الغلق على تلك المنشات الغير مرخصة، والتحفظ على مسئولي إدارة المركزين، وذلك من خلال تشكيل لجنه متخصصة من العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات، لفحص المركزين وتحرير محضر بواقعة الضبط وتحويلة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.





كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفى الحميات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، والتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





تفقد نائب المحافظ خلال جولته أقسام المستشفى، وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر الأكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها. كما شهد نائب المحافظ التشغيل التجريبي لتأنك الاكسجين بالمستشفى.





كما اطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.





ونقل نائب المحافظ، شكر وتقدير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأطقم الطبية في جميع المستشفيات على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة



