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توك شو

اتحاد اليد عن مواجهة الدنمارك: لا نهاب أي فريق

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:02 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
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البهي عمرو
قال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد المصري لكرة اليد، إن لاعبي المنتخب الوطني يشعرون بفرحة عارمة بعدما نجحوا في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة العالم لكرة اليد، بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني، وبخاصة أنهم كانوا متأخرين بـ6 أهداف، وهو ما ضاعف الفرحة التي يشعرون بها.

وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذ ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامي هدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي: "اللاعبون مقاتلون وهو ما يجعل مستوانا قريب من منتخبات أوروبية، والمنتخب السلوفيني حاصل على المركز الرابع أوروبيا وتعتبر من أقوى الفرق المصنفة على مستوى العالم، صحيح أن المنتخب بدأ المباراة بارتباك لكن العودة كانت حميدة في الوقت المناسب". 

وتابع أن المنتخب يستحق ما هو أكثر من بلوغ دور الثمانية للبطولة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتنظيم وإنجاح البطولة: "نتاج الاستثمار في الإنسان المصري ظهرت بالأمس، وكلما وفرنا الإمكانيات والتدريب بشكل أكبر لأبنائنا فإنهم سيؤدون بشكل أفضل، وبخاصة أن منتخبنا هو المنتخب الوحيد من خارج قارة أوروبا الذي استطاع بلوغ دور الثمانية 6 مرات، وهو ما يعبر عن قوة اللعبة في مصر، وإرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات". 

وأردف أن لاعبي المنتخب الوطني أدوا بشكل جيد للغاية في البطولة وبخاصة في الناحية الدفاعية، مشيرًا إلى أن كل المباريات التي سيخوضها المنتخب في البطولة صعبة للغاية، إذ سيلاقي المنتخب الدنماركي بطل العالم: "سنؤدي مباراة جيدة، المباراة في الملعب ومعندناش هيبة من أي فريق".
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