انتبه .. هذه العوامل تحدد شدة الإصابة بفيروس كورونا

يمكن أن يصيب مرض كوفيد -19 أي شخص ، ويمكن أن يسبب المرض أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة جدًا بالنسبة لبعض الأمراض الأخرى التي تسببها فيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من غيرهم لأن لديهم خصائص أو حالات طبية تزيد من مخاطرهم، هذه تسمى عادة "عوامل الخطر" تشمل التقدم في السن أو وجود بعض الحالات الطبية الأساسية.





قد يزداد خطر الإصابة بأعراض خطيرة لـ COVID-19 لدى الأشخاص الأكبر سنًا وأيضًا لدى الأشخاص في أي عمر ممن يعانون من مشاكل صحية خطيرة أخرى مثل أمراض القلب أو الرئة أو ضعف جهاز المناعة أو السمنة الشديدة أو مرض السكري وفقا لما نقله موقع Mayo Clinic.





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في حين أن كل من هذه المشاكل الصحية الخطيرة تزيد من خطر الإصابة بأعراض COVID-19 الشديدة ، فإن الأشخاص الذين يعانون من العديد من هذه المشكلات الصحية الأساسية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة.





-كبار السن

يمكن للأشخاص في أي عمر حتى الأطفال أن يصابوا بـ COVID-19، ولكنه يصيب في الغالب البالغين في منتصف العمر وكبار السن، يزداد خطر الإصابة بأعراض خطيرة مع تقدم العمر، حيث يكون أولئك الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض خطيرة، في الولايات المتحدة كان حوالي 80٪ من الوفيات الناجمة عن المرض بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، تكون المخاطر أعلى بالنسبة لكبار السن عندما يكون لديهم ظروف صحية أساسية





- ضعف جهاز المناعة

يحارب نظام المناعة الصحي الجراثيم المسببة للأمراض، لكن العديد من الحالات يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك تشمل الحالات التي تؤثر على جهاز المناعة لديك وتزيد من خطر إصابتك بمرض خطير من COVID-19 ما يلي زرع الأعضاء، علاجات السرطان

قد يزداد خطر إصابتك بأعراض خطيرة من COVID-19 إذا كنت تعاني من حالات مثل: زرع نخاع العظام، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، الاستخدام طويل للأدوية المماثلة التي تضعف جهاز المناعة لديك.





-المشاكل و الأمراض الصحية

يتعرض البالغون في أي عمر ممن يعانون من الحالات التالية لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة من الفيروس المسبب لـ COVID-19:سرطان، فشل كلوي مزمن، مرض الانسداد الرئوي المزمن، متلازمة داون، أمراض القلب ، مثل قصور القلب أو مرض الشريان التاجي أو اعتلال عضلة القلب.





بالإضافة إلي المصابون بـ السمنة المفرطة ، حمل، داء الكريات المنجلية، التدخين، داء السكري من النوع 2، الربو ، مرض الأوعية الدموية الدماغية ، ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، مرض الكبد.