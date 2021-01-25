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شاهد.. عمرو الليثي يكشف عن دور والده في ملحمة الإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:12 ص
الإعلامى عمرو الليثى
الإعلامى عمرو الليثى
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ريهام فيكتور
قال الإعلامى عمرو الليثى، إن والده رحمه الله كان من ضمن ضباط شرطة ملحمة الإسماعيلية وشارك فى الحركة الفدائية، لافتًا إلى أن والده تواجد بالملحمة التاريخية التى تكاتف فيها الشرطة والشعب. 

وأضاف الإعلامى عمرو الليثى، خلال كلمته المذاعة اليوم فى احتفالية عيد الشرطة الـ 69، أن هذا اليوم يذكرنا بكرامة وكبرياء ضابط الشرطة والجماليات الرائعة لهم.

وأشار إلى أن الملحة تشارك فيها الجندى مع الضابط مع المواطن حبا في الوطن ، مؤكدًا أن هذا الحب سيطر على المواطن والضابط فى الدفاع والتكاتف وعدم تسليم الأسلحة .

وتابع أن والده روى له عن الحركة  الفدائية التى شارك فيها الشعب المصرى كله ، موضحًا أن الشرطة قدمت الكثير للبلاد فى النواحى الأمنية وغيرها في السبعينات و الثمانينات والتسعينات وكيف قاومت الشرطة الارهاب بشتى صورة البشعة.

وأكد أنه مذيع شارع ونوابع وقرى، مشيرًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة بقرار الرئيس بإعادة تعمير جميع القرى المصرية وتوصيل المرافق والصرف الصحى لتوفير حياة كريمة لهم، متبعًا أنه قرار عظيم .
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