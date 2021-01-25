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أخبار البلد

رسالة القاهرة.. الاستعلامات تصدر دورية بـ 4 لغات بمناسبة مونديال كرة اليد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات عددًا خاصًا من دورية "رسالة القاهرة" بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن هذه الدورية صدرت بأربع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتم توزيع مئات النسخ على ضيوف مصر من الوفود المشاركة في البطولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار جاء في طباعة جيدة، وبمضمون حضاري – إعلامي – رياضي، حيث أبرز اهتمام مصر على أعلى المستويات بتوفير كل الإمكانات الكفيلة بنجاح البطولة من كل الجوانب التنظيمية والصحية والرياضية والإعلامية وغيرها.

كما قدمت "رسالة القاهرة" أيضًا معلومات للزوار الأجانب عن مصر، والمدن والصالات التي تقام فيها البطلولة، وعن المنشآت الرياضية الحديثة في مصر بصفة عامة وما تم إضافته من صروح رياضية حديثة في السنوات الأخيرة ومن بينها الصالة التي تقام عليها بعض مباريات البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي أقيمت على أعلى المستويات العالمية.

كما استعرض هذا الإصدار الإعلامي سجل مصر المشرف في استضافة البطولات الرياضية القارية والعالمية بنجاح متميز، وكذلك نبذة عن كرة اليد المصرية وانجازات المنتخبات.

 كما تم تخصيص صفحات بالصورة والمعلومات المبسطة عن كل دولة من الدول المشاركة في البطولة، ومنتخباتها في كرة اليد.

وكانت "هيئة الاستعلامات" قد قامت بتوزيع كتاب جيب عن مصر لضيوف البطولة بجميع لغات الدول المشاركة وهى العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والبرتغالية واليابانية والألمانية واللغة السواحيلية، ويشتمل الكتاب على كافة المعلومات والبيانات عن مصر : تاريخ وحضارة وجغرافيا وسياسة واقتصاد ومجتمع وفنون ومؤسسات واعلام ورياضة وغيرها، ويضم أكثر من مائة صورة ملونة.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن الهيئة قامت أيضًا من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للصحفيين والمراسلين الذين يقومون بتغطية مباريات البطولة وذلك من خلال المركز الصحفي التابع للهيئة بمطار القاهرة، وكذلك من خلال مشاركة الهيئة في اللجان التي تتابع مجريات البطولة خاصة في الجانب الإعلامي.
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