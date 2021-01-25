علاقة عاطفية وراء اختفائه.. هروب قط من منزله في طنطا ومكافأة لمن يعثر عليه| تفاصيل





أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم مبادرة إنسانية عبر صفحات وجروبات اجتماعية للبحث عن القط الهارب "لوكاس" وتخصيص مكافأه ماليه قدرها 3 ألاف جنيه لمن يعثر عليه ويعيده سالما الي منزله بشارع علي مبارك التابع لحي أول طنطا .









في ذات السياق نشرت فاطمه عثمان فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها صور القط الشقي كما وصفه رواد فيس بوك كما تركت رقما هاتفيا للتواصل مع من يجده ويعثر عليه منوهه بكتابة عبارة: "القط دا نزل من بيت صحابه في طنطا في منطقة ش علي مبارك تقاطع مع شارع أنور ومرجعش من أول امبارح ، لو حد لاقاه أو شاكك انه شافه يتصل عالرقم اللي في الصورة , (ملحوظة) القط اسمه لوكاس و عارف اسمه ..ساعدونا من فضلكم" .





في المقابل علق عدد من رواد التواصل الاجتماعي علي واقعة هروب القط "لوكاس" أنها جاءت في موسم الزواج يرتبط عاطفيا مع قطه تدعي "مشمش" كما روج الأغلب بأنه يعاني من الاكتئاب وهو مادفعه للهرب .





كما ايدت حسناء أحمد طالبه بالصيدله طنطا بقولها: "يا جماعه بلاش سخريه القط فصيله نادره وعمره 3 سنوات وبعدين ده روح وكلنا لازم ندور عليه وله أجر وثواب كبير عند ربنا " .



