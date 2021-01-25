ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. القرفة علاج فعال للصداع.. أهم الفيتامينات الغذائية للوقاية من كورونا.. فوائد لا تعرفيها عن بودرة الأطفال

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:33 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


إذا كنت تبحثين عن علاج منزلى سريع للخراج بدون مضادات حيوية يمكنك الوصول إليه من مطبخك بسهولة.

 إليك علاج الخراج فى البيت بسرعه لتفادى الأعراض المزعجة لتلك العلاجات فى أقل وقت وبسرعه مذهلة من مطبخك.


أثبتت دراسة  حديثة أن تناول الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.


 بودرة الاطفال ليست مخصصة للأطفال الرضع فقط، بل لها إستخدامات كثيرة وفقا لموقع برايت سايد.



يعتبر تناول الأكل الصحي والغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات من أكثر الأمور التي تؤدي إلي تقوية جهاز المناعة والتصدي للأمراض المعدية التي على رأسها فيروس كورونا المستجد.


حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من مسلسل لؤلؤ الذي يعرض الأن على القنوات الفضائية.


عصير الكاجو باللبن من المشروبات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من أن الكاجو باللبن يحتوي على سعرات حرارية إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الغذائية كما يوفر الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.


يمكن أن يصيب مرض كوفيد -19 أي شخص ، ويمكن أن يسبب المرض أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة جدًا بالنسبة لبعض الأمراض الأخرى التي تسببها فيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا

 قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من غيرهم لأن لديهم خصائص أو حالات طبية تزيد من مخاطرهم، هذه تسمى عادة "عوامل الخطر" تشمل التقدم في السن أو وجود بعض الحالات الطبية الأساسية.


هل تعاني من صداع شديد؟  لقد أصبح شائعًا جدًا ويحدث عادةً بسبب الجفاف أو التوتر أو الإجهاد على الرغم من وجود العديد من الأدوية للصداع الشديد ، إلا أنه يمكن التخلص منها بشكل طبيعي.








Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج كثرة الغازات.. أعشاب وتمارين فعالة للتخلص من مشاكل الهضم

أطعمة غير متوقعة تحتوى على فيتامين د

علاج بيتي للصداع بدون مسكنات بسرعة مذهلة

نوع مهمل من الأعشاب يقلل من التهاب الأوعية الدموية

علاج صداع العين والجبهة بدون مسكنات بسرعة مذهلة

مكونان من مطبخك.. تخلصي من سموم الجسم وافقدي وزنك

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

مقدم مشروع قانون الإيجار القديم يزف بشرى سارة للملاك والمستأجرين

لرفض زواج شقيقته من المتهم.. ضرب شاب حتى الموت في بولاق الدكرور

موسيماني يحسمها .. شوبير يعلن اسم صفقة جديدة لـ الأهلي

أخبار الرياضة.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد