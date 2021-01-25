نشرة المرأة والصحة.. القرفة علاج فعال للصداع.. أهم الفيتامينات الغذائية للوقاية من كورونا.. فوائد لا تعرفيها عن بودرة الأطفال

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أثبتت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة المقلية مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعتبر تناول الأكل الصحي والغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات من أكثر الأمور التي تؤدي إلي تقوية جهاز المناعة والتصدي للأمراض المعدية التي على رأسها فيروس كورونا المستجد.

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من مسلسل لؤلؤ الذي يعرض الأن على القنوات الفضائية.

عصير الكاجو باللبن من المشروبات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من أن الكاجو باللبن يحتوي على سعرات حرارية إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد الغذائية كما يوفر الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

يمكن أن يصيب مرض كوفيد -19 أي شخص ، ويمكن أن يسبب المرض أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة جدًا بالنسبة لبعض الأمراض الأخرى التي تسببها فيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا





قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من غيرهم لأن لديهم خصائص أو حالات طبية تزيد من مخاطرهم، هذه تسمى عادة "عوامل الخطر" تشمل التقدم في السن أو وجود بعض الحالات الطبية الأساسية.